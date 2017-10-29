Работодатель опроверг смерть 14-летней модели-россиянки из-за истощения

Гендиректор модельного агентства ESEE Model Management Чжэн И опроверг информацию о том, что 14-летняя модель из России Влада Дзюба скончалась из-за истощения. По словам работодателя модели, ее смерть никак не связана с ее участием в неделе моды в Шанхае.

Согласно медицинскому заключению, причиной смерти юной модели стала множественная дисфункция внутренних органов, вызванная септикопиемией, - написала китайская газета Global Times.

Работодатель уверяет, что рабочий день подростка продолжался около восьми часов, загруженность была меньше, чем у других моделей и были перерывы. Руководитель модельного агентства отметил, что неделя моды в Шанхае завершилась за неделю до кончины девочки. По данным китайских СМИ, агентство заключило трехмесячный контракт с российским модельным агентством Smirnoff Models, на которое работала девочка из Перми, - сообщает РИА Новости.

Модель госпитализировали в минувшую среду из города Иу в Шанхай, когда она почувствовала себя плохо. Она умерла через два дня.

Генконсульство России в Шанхае на данный момент не располагает сведениями о точной причине смерти Влады.

Согласно трудовому кодексу Китая, компании могут нанимать на работу несовершеннолетних младше 16 лет для участия в культурных, спортивных мероприятиях, но они должны получить соответствующее разрешение от национальных властей и гарантировать право детей на получение образования.

У девочки не оказалось медицинской страховки. Ее мама говорит, что Влада работала по "рабскому контракту".