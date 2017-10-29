Возбуждено дело после обнаружения тел военнослужащего, женщины и ребенка

По факту гибели военнослужащего-контрактника, женщины и ребенка в Североморске возбуждено уголовное дело. По данным Минобороны, командованием Северного флота совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту гибели троих человек, в том числе контрактника.

Появились первые подробности о погибших. Семья приехала в Североморск несколько месяцев назад. Женщина была детским психологом, работала воспитателем в детском саду , - передает РЕН-ТВ.

По словам знакомых семьи, женщину все очень любили, считали ее порядочной. Мальчик был очень доброжелательным и умным.

Знакомые женщины говорят, что она развелась с отцом ребенка. Жила в Саратове и познакомилась через интернет с военным. Они поженились, обвенчались и стали жить в Североморске.

Мурманские СМИ пишут, что новый муж - военный - убил женщину и ее сына.

Накануне контрактник не вышел на службу.