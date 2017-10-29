Названо самое популярное в мире имя для новорожденных девочек

Названо самое популярное имя в мире, которое родители выбирают новорожденным девочкам в 2017 году - София. Больше всего в этом году родилось Софий в Аргентине, Италии, Мексике, Словакии, Швейцарии, Чили и Эстонии. Много новородженных Сонечек и в России.

Имя София становится самым распространенным в России не первый год. Самое популярное в мире имя для новорожденных девочке назвала хозяйка сайта Babynamewizard.com, изучив статистику из 48 стран, пишет Daily Express.

Есть родители, выбирающие детям оригинальные имена, например, детей называли Ривер (River) и Эппл (Apple).

В Москве имя София или Софья больше всего выбирают с 2015 года, третий год подряд. На втором месте все эти годы - Мария, на третьем - Анна.

Редкие имена для новорожденных девочек в Москве - Ума, Зинаида, Офелия, Франческа, Паола, Джулия.