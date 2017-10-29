Конфликт между двумя полицейскими в Москве произошел на бытовой почве

Конфликт между двумя полицейскими в Москве произошел в воскресеье, 29 октября, на бытовой почве. Один из сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по району Марьино приревновал свою жену.

Сержант полиции напал на сослуживца и на супругу с ножом. Инцидент произошел в одной из квартир длма номер 11 в проезде Одоевского в районе Ясенево. Пострадавшие полицейский и женщина госпитализированы. Подозреваемый задержан.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что между двумя сержантами полиции в свободное от службы время на бытовой почве произошел конфликт с применением холодного оружия.

По данному факту проводится проверка. Напавший на жену и на коллегу сержант полиции будет уволен из органов внутренних дел. Он понесет наказание, предусмотренное законодательством. Ряд его руководителей будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве