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Ксения Собчак обвинила Сталина в «полномасштабном геноциде русского народа»

29 октября 2017, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак обвинила Сталина в «полномасштабном геноциде русского народа»
globallookpress.com

Иосиф Сталин «был кровавым палачом и преступником», уничтожавшим не просто людей, но «самых лучших, самых умных, самых смелых людей» и весь «русский мир, который так и не удалось восстановить», заявила Собчак.

В своем аккаунте в Instagram знаменитая телеведущая и журналистка Ксения Собчак представила подписчикам футболку с изображением Иосифа Сталина. Журналистка убеждена, что Сталина оправдывают тем, что он превратил страну в великую державу с ядерным оружием и мегастройками, что можно было достичь только очень жестким управлением. Эти разговоры о неоднозначности фигуры и эпохи Генералиссимуса Советского Союза Собчак охарактеризовала «даже не глупостью, а гнусностью».

Напомним, журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. 

Ранее Собчак назвала на пресс-конференции, посвященной ее выдвижению, Крым украинским. Она предложила провести в Крыму новый независимый референдум о статусе полуострова. 

Зюганов назвал «безобразием и хамством» предложение Собчак по выносу тела Ленина.

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СМИ узнали, зачем Алена Водонаева уменьшила размер груди

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Из банкоматов в московской аптеке украли 2,5 миллиона рублей

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//Авторы АН

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