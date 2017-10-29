Ксения Собчак обвинила Сталина в «полномасштабном геноциде русского народа»

Иосиф Сталин «был кровавым палачом и преступником», уничтожавшим не просто людей, но «самых лучших, самых умных, самых смелых людей» и весь «русский мир, который так и не удалось восстановить», заявила Собчак.

В своем аккаунте в Instagram знаменитая телеведущая и журналистка Ксения Собчак представила подписчикам футболку с изображением Иосифа Сталина. Журналистка убеждена, что Сталина оправдывают тем, что он превратил страну в великую державу с ядерным оружием и мегастройками, что можно было достичь только очень жестким управлением. Эти разговоры о неоднозначности фигуры и эпохи Генералиссимуса Советского Союза Собчак охарактеризовала «даже не глупостью, а гнусностью».

Напомним, журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году.

Ранее Собчак назвала на пресс-конференции, посвященной ее выдвижению, Крым украинским. Она предложила провести в Крыму новый независимый референдум о статусе полуострова.

Зюганов назвал «безобразием и хамством» предложение Собчак по выносу тела Ленина.