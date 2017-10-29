Видео, как застрявшего в окне медведя вытаскивали КамАЗом
29 октября 2017, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]
Очевидцами опубликована в социальных сетях видеозапись, на которой показана операция по извлечению застрявшего в окне вагончика для рабочих бурого медведя. Вытаскивать зверя пришлось с помощью грузовика.
Происходило спасение под Нижневартовском. Учитывая внушительные размеры визитера, было решено использовать КамАЗ. Медведя привязали за лапы и аккуратно вытащили из узкого проема. Чтобы животное не пострадало и не нанесло травмы людям, мишке дали снотворное.