Видео, как застрявшего в окне медведя вытаскивали КамАЗом

Очевидцами опубликована в социальных сетях видеозапись, на которой показана операция по извлечению застрявшего в окне вагончика для рабочих бурого медведя. Вытаскивать зверя пришлось с помощью грузовика.

Происходило спасение под Нижневартовском. Учитывая внушительные размеры визитера, было решено использовать КамАЗ. Медведя привязали за лапы и аккуратно вытащили из узкого проема. Чтобы животное не пострадало и не нанесло травмы людям, мишке дали снотворное.