Минобороны РФ продемонстрировало уникальные возможности истребителя Су-30СМ

В Министерстве обороны РФ продемонстрировали уникальные возможности двухместного многоцелевого истребителя поколения "4+" Су-30СМ.

Ведомство опубликовало видеозапись с летательным аппаратом на YouTube. Отмечается, что Су-30СМ способен наносить точные удары днем и ночью по воздушным, наземный и надводным целям. Также он может успешно выполнять боевые задачи в сложных метеоусловиях, передает ТАСС.

Летчики могут выполнять на истребителе сложные фигуры пилотажа, среди которых "кобра", "петля Нестерова", "плоский штопор", "колокол" и "ромб".





