Минобороны РФ продемонстрировало уникальные возможности истребителя Су-30СМ
29 октября 2017, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве обороны РФ продемонстрировали уникальные возможности двухместного многоцелевого истребителя поколения "4+" Су-30СМ.
Ведомство опубликовало видеозапись с летательным аппаратом на YouTube. Отмечается, что Су-30СМ способен наносить точные удары днем и ночью по воздушным, наземный и надводным целям. Также он может успешно выполнять боевые задачи в сложных метеоусловиях, передает ТАСС.
Летчики могут выполнять на истребителе сложные фигуры пилотажа, среди которых "кобра", "петля Нестерова", "плоский штопор", "колокол" и "ромб".