Сильнейший ураган надвигается на Курилы

В МЧС России сообщили в воскресенье, 29 октября, что на Курильские острова в Сахалинской области надвигается ураган.

Синоптики отмечают, что на регион в скором времени обрушится большое количество осадков. Предполагается, что ночью 30 октября на севере Курильской гряды ожидается сильный дождь, а во второй половине дня не исключен ураганный ветер, передает РИА "Новости".

Кроме того, в МЧС уточнили, что после обеда в понедельник у побережья островов Итуруп и Шикотан будет наблюдаться опасное волнение моря.