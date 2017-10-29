Под завалами дома в Рубцовске спасатели обнаружили тела двух погибших
29 октября 2017, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]
Под завалами жилого дома в Алтайском крае, кровля которого обрушилась в результате взрыва газа, нашли тела двоих человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
После взрыва газа из дома были эвакуированы девять человек, они разместились у своих родственников.
Личность погибших в результате взрыва газа установлена, это хозяин квартиры, где произошел хлопок газовоздушной смеси и его сожительница, сообщает РИА Новости. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум лицам)». Известно, что дом не газифицирован, жильцы пользовались газом в баллонах.
Как сообщалось ранее, взрыв бытового газа в жилом доме в городе Рубцовске Алтайского края произошел в ночь на воскресенье. По данным МЧС, под завалами могут находиться люди - два человека. На месте происшествия работают спасатели.