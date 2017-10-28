МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в Москве на три дня

В московском управлении Министерства чрезвычайных ситуаций РФ сообщили об ухудшении погоды в ближайшие три дня. Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о дожде сильном дожде и штормовом ветре.

По данным МЧС, в период с 29 по 31 октября в Москве порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Сильный ветер может повалить деревья и рекламные конструкции. В МЧС еще заявили, что в эти дни возможны грозы, гололедица, туман.

Нужно быть внимательными пешеходам и водителям автомобилей.