Ученые обнаружили у берегов США акул с поврежденным мозгом

Американские ученые выявили причину смерти сотен акул, у которых был поврежден мозг. В этом году в Соединенных Штатах около тысячи тройнозубых акул в период с февраля по июль выбросились на берег в Сан-Франциско и погибли от обезвоживания.

Эксперты Департамент рыбного хозяйства и природных ресурсов Калифорнии, которые устанавливали причины гибели морских хищников, заметили что у препарированных акул был поврежден мозг.

Они решили, что какой-то паразит проникал в мозг акулы через носовое отверстие и пожирал его. Это приводило к тому, что акулы теряли ориентацию, выбрасывались на берег или погибали, сообщает National Geographic. Ученые обнаружили этого паразита.