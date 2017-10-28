Причину смерти 14-летней модели из Перми в Китае озвучила ее мать

Причину смерти в Китае 14-летней девочки - юной модели из Перми - озвучила ее мать. Россиянка Влада Дзюба скончалась в Шанхае в больнице. У девочки, которая работала за границей по контракту, не было медицинской страховки.

Мама Влады теперь считает этот контракт "рабским". Ребенку приходилось работать втрое больше, чем предусматривает закон.

Девочка работала по 12 часов в сутки. Она работала на Шанхайской неделе моды. Мама Влады рассказывает, что дочка жаловалась на сильнейшую усталость и постоянный недосып. Мать уговаривала девочку обратиться к медикам.

По предварительному медицинскому заключению, россиянка умерла от менингита на фоне крайнего истощения. Буквально за несколько часов до выхода на подиум, Влада потеряла сознание. Ее увезли в клинику. Она впала в кому и через двое суток умерла. Медики говорят, что модель страдала от полного истощения, - пишет британское издание Daily Mirror.

Смерть юной модели из России в Китае всколыхнул модельный бизнес во всем мире. Британское издание обратило внимание, что в Китае работает много моделей из России, и Москва должна потребовать объяснений по поводу условий работы и содержания юной россиянки в Шанхае.

По словам матери Влады, девочка мечтала об успехе и мечтала стать топ-моделью.

Директор модельного агентства говорила, что Влада работала в этом бизнесе уже около двух лет и у нее никогда не было проблем со здоровьем или недостатка веса.