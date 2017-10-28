Первые станции второй кольцевой линии метро в Москве откроют в этом году. Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин в субботу сообщил, что первый участок Третьего пересадочного контура (ТПК), состоящий из пяти станций, запустят в декабре текущего года.

По словам чиновника, станции «Петровский парк», «Шелепиха», «ЦСКА», «Хорошевская» и «Деловой центр» ТПК уже построены. На данный момент на первом участке ТПК начаты технические запуски поездов. На новых станциях проводятся завершающие работы по благоустройству.

Хуснуллин отметил, что сейчас в проработке строительство 43 километров тоннелей метро и 18 новых станций. Решение о строительстве новых радиальных линий метро будет принято будущим летом.