Кадыров: несовершеннолетние не должны ходить на митинги

Чеченский лидер Рамзан Кадыров против того, чтобы несовершеннолетние дети ходили на митинги. Глава Чечни считает, что родители, старшие люди, должны во всем помогать детям, но не заставлять их жить жизнью взрослых.

Кадыров призывает прививать ребятам любовь к Родине, "уважение ко всем религиям, тягу к справедливости". "Дайте ему книги", - написал чеченский лидер Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его мнению, лишать детей детства и навязывать точку зрения взрослых, просто опасно.

"Помогайте своему ребенку в этой жизни, но не заставляйте жить вашей жизнью", - советует чеченский лидер.