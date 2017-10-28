Полиция проверит видео, запечатлевшее жестокое обращение девушки с котенком

Полиция в Москве начала проверку после появления видеозаписи, на которой запечатлено жестокое обращение девушки с котенком. В сети попало видео, как девушка бьет котенка. В комментариях к видео живодерку осуждают, гневно ругают и даже угрожают ей.

В пресс-службе московского главка МВД сообщили о начатой проверке. По некоторым данным, молодая женщина побила своего котенка из-за того, что он прыгал на шторы и своими острыми коготками зацепил и разодрал портьеры стоимостью 25 тысяч долларов.

"По факту размещённой в интернете видеозаписи проводится проверка", — цитирует РИА Новости дежурного офицера московской полиции.

Российские власти намерены ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Дело "хабаровских живодерок" получило широкий общественный резонанс.