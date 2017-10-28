Шизофреник оказался владельцем водительских прав по 11 категориям

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга выступила с необычным заявлением. 45-летний петербуржец, страдающий параноидной шизофренией, получил водительское удостоверение и повышал свои навыки вождения различными транспортными средствами.

За несколько лет он научился управлять: мопедом, мотоциклом, легковым и грузовым автомобилями и даже автобусом. Если бы он не попался с запрещенными веществами, то, в скором времени, мужчина смог бы стать водителем трамвая или троллейбуса. Всего в его правах значится 11 категорий из 16 доступных.

Остается загадкой - как человек с неустойчивой психикой смог беспрепятственно пройти медкомиссию у специалистов, в том числе, психиатра и нарколога. Долгие годы он разъезжал по городу, пока не попал в полицию.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». О его болезни стало известно благодаря заключению судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в рамках рассмотрения дела.

Согласно заключению судебно психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении с «приступообразно-прогредиентным типом течения с нарастающим дефектом». Это говорит о том, что у него происходит постепенное распадение личности.

Чтобы не подвергать общество угрозе, прокуратура обратилась в Смольнинский районный суд Петербурга с административным иском о прекращении действия прав.

(по материалам сайтов lenta.ru fishki.net nevnov.ru dp.ru)