Иван Ургант высмеял Собчак в ролике про кандидата «противня»

Иван Ургант снова предстал в образе журналистки Ксении Собчак, претендующей на пост главы государства.

На этот раз Ургант показал в своей программе ролик, пародирующий интервью, которое Собчак недавно дала блогеру Юрию Дудю. Телеведущий объяснил Дудю, чем журналистика лучше политики, и обвинил его в сексизме. В конце видео Ургант провозгласил себя кандидатом «противнем».

Объявившая о своих президентских амбициях Ксения Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех». Ранее «Аргументы недели» опубликовали видео, которое представляет собой пародию Ивана Урганта на первый предвыборный ролик журналистки.