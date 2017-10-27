Ученые уверяют, что голодание препятствует старению

Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья имени Т.Х.Чана в Бостоне проводили исследования и установили, что периодическое голодание улучшает процессы энергетического обмена в клетках.

Специалисты исследовали обменные процессы в организме нематод Caenorhabditis elegans и пришли к выводу, что одна из причин возникновения возрастных заболеваний — нарушение функционирования митохондриальных сетей, отвечающих за важные механизмы физиологической регуляции и энергетического обмена, сообщает портал EurekAlert.

Митохондрии являются органоидами в клетках живых организмов. В них происходит восстановление кислорода, а также образуется АТФ — энергоемкая молекула, необходимая для клеточного метаболизма. Активность митохондриальных сетей можно продлить если уменьшить ежедневное количество потребляемых калорий.

В дальнейшем исследователи намерены проверить свои выводы на млекопитающих и понять, может ли снижение митохондриальной гибкости объяснить связь между ожирением и повышенным риском развития возрастных заболеваний.