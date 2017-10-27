Киселев посоветовал Венедиктову обратиться к психиатру

Автор и ведущий программы "Вести Недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрий Киселев посоветовал Алексею Венедиктову обратиться к психиатру после того, как тот заявил, что попросит СК допросить журналистов ВГТРК.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и замгендиректора ВГТРК предложил Венедиктову обратиться к психиатру, потому что, по его мнению, у журналиста очевидно проявилась мания преследования, совсем как у напавшего на Фельгенгауэр злоумышленника, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Венедиктов намерен обратиться в Следственный комитет с просьбой допросить журналистов ВГТРК, так как, по его мнению, некоторые их сюжеты могли спровоцировать нападение на сотрудницу радиостанции Татьяну Фельгенгауэр.