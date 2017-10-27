Столичные следователи начали проверку информации СМИ о том, что сотрудники скорой сломали руки 91-летней женщине. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Известно, что пенсионерка испытывала сильные боли, из-за чего у нее начался нервный срыв. Чтобы успокоить женщину, родные вызвали бригаду психиатрической помощи. По данным СМИ, 91-летней пенсионерке медики сломали руки, пытаясь сделать укол. Кроме этого, фельдшеры уронили носилки с пациенткой на лестничной клетке. В каком именно районе Москвы произошел данный инцидент, не сообщается.