В московском метро заработают стойки вызова такси

До конца текущего месяца на 8 центральных станциях столичного метро появятся стойки "Яндекс.Такси". Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов.

Стойки будут представлять из себя небольшие устройства, оборудованные сенсорным экраном. Воспользоваться новой услугой для вызова такси вскоре можно будет на станциях "Пушкинская", "Александровский сад", "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, а также "Китай-город" Калужско-Рижской линии, "Курская" и "Парк Культуры" Кольцевой линии метро, Кроме того, услуга будет доступна на станциях "Баррикадная" и "Павелецкая" Замоскворецкой линии, сообщает Агентство "Москва".

С июля по октябрь текущего года средняя стоимость поездки на такси в Москве снизилась на три процента. Данную информацию предоставил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.