Поклонская ответила Собчак по поводу нового референдума в Крыму

Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская ответила на предложение Ксении Собчак провести в Крыму повторный референдум словами главы государства Владимира Путина.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что статус Крыма и Севастополя не обсуждается. И точка", — заявила Поклонская РИА Новости.

Претендентка на президентский пост Ксения Собчак предложила провести в Крыму новый независимый референдум о статусе полуострова. Об этом она заявила на встрече с журналистами и сторонниками в Екатеринбурге.

Ранее депутат Госдумы написала, что с помощью постов в соцсетях Собчак пытается втянуть ее в полемику. Поклонская объяснила это желанием журналистки заявить о себе.