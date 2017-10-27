Поклонская ответила Собчак по поводу нового референдума в Крыму
27 октября 2017, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская ответила на предложение Ксении Собчак провести в Крыму повторный референдум словами главы государства Владимира Путина.
"Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что статус Крыма и Севастополя не обсуждается. И точка", — заявила Поклонская РИА Новости.
Претендентка на президентский пост Ксения Собчак предложила провести в Крыму новый независимый референдум о статусе полуострова. Об этом она заявила на встрече с журналистами и сторонниками в Екатеринбурге.
Ранее депутат Госдумы написала, что с помощью постов в соцсетях Собчак пытается втянуть ее в полемику. Поклонская объяснила это желанием журналистки заявить о себе.