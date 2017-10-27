На сайте администрации Калининграда проходит конкурс необычных проектов. Власти предлагают горожанам придумать конструкцию, на которую молодожёны могли бы вешать "замки любви". Городские мосты уже не выдерживают обилия символов брачного союза, передает ОТР.

В самом плохом состоянии Медовый мост. По приблизительной оценке, замки, висящие на его перилах, добавляют всей конструкции полторы тонны веса. К горожанам даже обратился мэр. Он просит перестать использовать Медовый мост в популярном свадебном ритуале.

Александр Ярошук, глава администрации Калининграда: "Мы изучили опыт всех городов. Везде одна и та же проблема была. Надо верхнюю часть моста всю реконструировать, она в ненормативном состоянии, но после того как водолазы обследовали дно устоев, к сожалению тоже придется ремонтировать".

Чиновники всерьёз опасаются, что мост под тяжестью непредусмотренной нагрузки может рухнуть. Тем семьям, чьи замки сейчас висят на перилах, чиновники предлагают прийти и снять их самостоятельно. Но просто так это не сделать - по традиции, ключи выбрасывают в реку, а значит, замок придется спиливать.







Петр Старцев, житель Калининграда: "Мы его вешали не для того, чтобы его спиливать, а для того, чтобы он был, потому что это символ крепости нашего семейного союза. Как можно спиливать? Это все равно, что у меня отпилить палец, на котором кольцо".

Медовый мост построили 135 лет назад, на нём ещё сохранился деревянный настил. Реконструкция ему необходима. Администрация Калининграда намерена начать ремонт весной следующего года, чтобы успеть к чемпионату мира по футболу. Пока что власти собирают необходимые средства - 50 миллионов рублей.