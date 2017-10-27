Самолёт и подлодку обнаружили на дне Балтийского моря

Поисково-спасательные службы Балтийского флота совместно с военными гидрографами обнаружили на дне Балтийского моря несколько затонувших судов и самолет времен Первой и Второй мировых войн, - со ссылкой на пресс-служба флота сообщает интернет-портал "НИА-Калининград".



"Поисковые работы ведутся в территориальных водах РФ в Гданьском и Финском заливах Балтийского моря, а также в Ладожском озере. К экспедиции также привлечены специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества", - сообщил представитель БФ Роман Мартов.



Он пояснил, что на дне было обнаружено примерно 15 объектов. Среди них транспортники, учебный артиллерийский корабль, самолет и подводная лодка. Все эти объекты предстоит идентифицировать по архивным документам.



Представитель Балтфлота подчеркнул, что в соответствии с российским законодательством все найденные объекты будут объявлены воинскими захоронениями.



После реставрации вся эта техника будут помещена в музеи.