Самолёт и подлодку обнаружили на дне Балтийского моря
27 октября 2017, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
Поисково-спасательные службы Балтийского флота совместно с военными гидрографами обнаружили на дне Балтийского моря несколько затонувших судов и самолет времен Первой и Второй мировых войн, - со ссылкой на пресс-служба флота сообщает интернет-портал "НИА-Калининград".
"Поисковые работы ведутся в территориальных водах РФ в Гданьском и Финском заливах Балтийского моря, а также в Ладожском озере. К экспедиции также привлечены специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества", - сообщил представитель БФ Роман Мартов.
Он пояснил, что на дне было обнаружено примерно 15 объектов. Среди них транспортники, учебный артиллерийский корабль, самолет и подводная лодка. Все эти объекты предстоит идентифицировать по архивным документам.
Представитель Балтфлота подчеркнул, что в соответствии с российским законодательством все найденные объекты будут объявлены воинскими захоронениями.
После реставрации вся эта техника будут помещена в музеи.