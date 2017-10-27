Какая погода ожидает москвичей в выходные

В выходные дни, 28 и 29 октября, в Москве ожидается пасмурная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя. Температура в субботу ночью -1…+1°, днём +2…+4°, в воскресенье ночью +1…+3°, днём +3…+5°.

На Европейской территории России влияние окажут циклоны и атмосферные фронты, будут выпадать мокрый снег и дождь в разных районах. Возможен резкий порывистый ветер. Значительным будет температурный контраст – на севере и в Средней полосе температурные показатели близки к нулевой отметке, а вот на юге, несмотря на дожди, еще довольно тепло.