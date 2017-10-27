Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов вызвал екатеринбургского блогера Руслана Соколовского на "поединок" в рамках баттл-шоу пранкеров Алексея Столярова (Лексуса) и Владимира Кузнецова (Вована).

Депутат опубликовал видеообращение, в котором заявляет, что «мог бы привлечь к ответственности» Соколовского за «кривляния» в адрес государства и веры, однако вместо этого он предлагает встретиться в рамках шоу. «И тогда ты узнаешь, где зарыта собака, ты узнаешь, где она порылась, и кто ее закопал. Я могу сказать, что после нашей встречи ты уйдешь с нормальными мыслями, ты очистишься от всего этого либерального шлака, срама и гомосексуализма», – говорит в заключении депутат.