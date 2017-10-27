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Новая жизнь

27 октября 2017, 14:52 [«Аргументы Недели», Беседовала Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Новая жизнь
фото: globallookpress.com

Новыми подробностями обрастает разлад в семье Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Актёр обвинил супругу и уже бывшего директора своего театра в воровстве и якобы даже подал на развод. В чём истинная причина скандала и кто «спродюсировал» этот «детектив», «Аргументы недели» выяснили у Виталины Цымбалюк-Романовской. 

 

– Виталина, в свете последних событий не жалеете, что потратили столько лет своей жизни на Джигарханяна?

– Не жалею. Для меня мой муж родной и любимый был человек. Поэтому то, что сейчас происходит, меня очень больно ранит. А самое ужасное, что мне всячески препятствуют с ним увидеться. Когда много лет назад у нас с Арменом Борисовичем начиналась наша с ним история любви, мне, честно говоря, было страшно. Я изначально понимала, что совершаю серьёзный поступок и неизвестно, будет ли у нашей истории счастливый конец. Но мои чувства были настолько масштабными, что у меня просто не было другого выбора. По сравнению с Арменом Борисовичем всё остальное казалось очень мелким. К тому же ему была нужна моя помощь, и каждый из нас всегда нуждался друг в друге. Джигарханян сам выстраивал наши отношения. Он планировал свою жизнь, и только исходя из этих планов мне можно было на что-то рассчитывать. Сегодня я понимаю, что из-за его закрытости и большого жизненного опыта я превратилась в почти восточную женщину. С моей стороны была проведена большая «работа над собой». Мне пришлось научиться контролировать и правильно распределять свои эмоции. Понимала, какого уровня личность Джигарханяна, отдавала себе отчет в том, что главное – он, и подчинилась этому. Но мы были счастливы!.. Поэтому мне крайне сложно поверить в то, что сейчас происходит. Поначалу даже казалось, что я нахожусь в каком-то кошмарном сне. Слишком уж сложившаяся ситуация абсурдна и похожа на криминальный детектив. 

– Как ваши родители, которые наверняка не хотели отдавать вас замуж за мужчину, который старше вас почти на сорок лет, восприняли эту ситуацию? 

– Давайте сразу по поводу того, что они якобы не хотели меня отдавать. Мои родители всегда принимали мои решения и близких для меня людей. Родители всегда были самыми близкими мне людьми, и я не умею врать. Мама узнала о моей влюблённости практически сразу. Уж слишком много эмоций у меня было, и я не могла с ними справиться. Изначально она пыталась меня убедить, что я себе всё придумала и что я лечу в пропасть. Но очень скоро они полюбили Армена Борисовича и даже стали нам помогать. Мало кто знает, но наши отношения начались не с конфетно-букетного периода. У него был очень тяжёлый период со здоровьем, творческий кризис, с деньгами было тоже очень непросто. И рядом не было этих друзей и спонсоров, которые сейчас бьют себя в грудь и пытаются всех – и его в том числе – убедить в своей преданности. Но тогда помогали мои родители. И именно родители присылали мне деньги на лекарства. Поэтому они очень переживают не только за меня, но и за него. Он для них родной человек. И им больно из-за того, что его используют и манипулируют им.

– Писали, что вы из малообеспеченной семьи…

– Это неправда. До встречи с Арменом Борисовичем я была достаточно обеспеченной девушкой. У меня хорошее образование. Я всегда занималась своим развитием. Сама подготовила свою программу, получила вызов и поехала в Париж на международный конкурс пианистов. Закончила консерваторию и ассистентуру, пошла учиться, чтобы получить экономические знания. Ездила в Израиль и Австрию на мастер-классы, где занималась с выдающимися пианистами. Мне посчастливилось даже брать уроки у Николая Арнольдовича Петрова. Жизнь была интересной и насыщенной. У моего папы была доля в достаточно серьёзном бизнесе на Украине. Там было немало недвижимости, в том числе и в Киеве, которую они в итоге продали, чтобы переехать к нам и помочь нам вылечить Армена Борисовича и приобрести недвижимость. Так что мои родители дали мне денег на покупку этих квартир. Чтобы купить недвижимость и жить в хороших условиях – а я хотела, чтобы мой супруг жил именно в таких условиях, я взяла ещё кредит и заём, которые до сих пор выплачиваю. 

– Вас обвиняют в мошенничестве…

– Есть такая статья уголовная – клевета… могу объяснить только так. Потому что, чтобы обвинить человека в уголовном преступлении, а мошенничество это достаточно серьёзная статья, нужны какие-то основания. Оснований ни по деятельности театра, ни по другим бытовым историям – не существует. 

– Как вы считаете, кому выгодна эта клевета, кто вбил клин в ваши отношения с Джигарханяном? 

– Считаю, что это идёт с подачи его бывшей жены Татьяны Власовой. И помогают ей в этом работающие на свой карман «активисты» одной из диаспор. В одном из интервью она проговорилась, что это она и его друзья отвезли его в больницу. И косвенно это подтверждает врач, которая говорит, что Армен Борисович прибыл в сопровождении друзей и жены. Фактически они его выкрали.

– На ваш взгляд, как сейчас будут разворачиваться события?

– Всё-таки мне хочется верить, что не криминальным образом. 

– Но разве конфликт с Джигарханяном у вас назревал не давно? Сначала вы якобы получили отказ супруга в том, чтобы завести ребёнка. Позднее в ваших отношениях с артистом появился третий… и это был мужчина…

 – Естественно, как и любая женщина, я хотела ребёнка. Причём для себя, а не для того, чтобы удерживать его возле себя. Но по итогу ребёнка-то ведь нет. Если по поводу «третьего» вы намекаете на другого мужчину в моей жизни, то простите, но это звучит оскорбительно!.. В моей жизни всегда был Армен Борисович. Разве что «третьим» и лишним является мужчина, называющий себя другом Джигарханяна, который появился в окружении моего мужа и сейчас принимает активное участие в «продюсировании» этого скандала. Если бы у этих новых «друзей» Армена Борисовича и Татьяны Сергеевны были искренние намерения, то вряд ли бы эта история так некрасиво поднималась. На меня не устроили бы травлю и дали бы мне встретиться с моим мужем. А нашей встрече всячески препятствуют. Кстати, Татьяна Сергеевна его достаточно обобрала. На момент вступления в официальный брак со мной у Армена Борисовича уже не было ничего. 

– Говорят, что Татьяна Сергеевна приложила руку к самоубийству единственной дочери Джигарханяна?

– Скажем так… она не проявила чуткости к этой девочке, а проявила жестокость. А девочка, споткнувшись об эту жестокость, просто не смогла выжить. Давать моральную оценку я не вправе. Девочке тогда было 24 года, и у неё случилась сильная любовь. А она воспрепятствовала этой любви, и девочка с этим мальчиком закрылись в машине в гараже и задохнулись угарным газом. Потом много лет возлагали вину за это на покойную бабушку. Но на самом деле там не всё так просто. Это был единственный и очень трепетно любимый Джигарханяном ребёнок. Мне сложно об этом говорить. Давайте закроем эту тему.

– Вас уволили из театра Джигарханяна, в котором вы были на посту директора…

– Меня не увольняли. Я написала заявление по собственному желанию. Для меня очень важны хорошая атмосфера в коллективе, уважительные отношения между актёрами, мечтаю, чтобы они получали удовлетворение от работы и полного зрительного зала. У меня нет амбиций. И самая абсолютная величина в театре – Джигарханян. И я всегда знала, что если бывает, что наши с ним мнения не совпадают, – его решение неоспоримо, поскольку это его театр. Поэтому, когда Армен Борисович во всеуслышание заявил о том, что хочет вернуться в театр, – труппа, настоящие друзья, работники приготовились к его торжественной встрече. Мы купили цветы и прождали его весь день. В больнице нам никакой информации не давали. Но мы подумали, что произошло какое-то досадное недоразумение. А на следующий день в прессе стала широко муссироваться информация о том, что Виталина не пустила Армена Борисовича в театр и издала приказ о том, чтобы его в театр не пускать. В связи с этим он якобы обращается к мэру Собянину с просьбой разобраться в создавшейся ситуации. Конечно же, это была ложь – приказы в театре регистрируются в обязательном порядке и в виде бумажного журнала, и в виде электронного. И конечно же, такого приказа нет. Но сама ситуация, которая приобрела форму какой-то нечистоплотной интриги, поставила меня перед фактом, что мне нужно уйти. Я не в состоянии оставаться в театре, потому что это будет обрастать слухами, нагнетаться. Поэтому я приняла такое решение. В руководстве Министерства культуры очень хорошие люди – они меня поняли и подписали заявление. И по соглашению сторон контракт между нами был прекращён.

– Как планируете теперь деньги зарабатывать?

– Я пианистка. Играю классику. Свою карьеру пианистки прекратила, поскольку была вынуждена вести финансовые дела и следить за здоровьем своего мужа. У Армена Борисовича большой букет очень непростых болезней. Много показаний, которые требуют ежедневного медицинского внимания. Он инсулинозависимый. Необходимо постоянно принимать препараты, очень следить за питанием, за режимом. Кроме того, у нас никогда не было домработницы, поскольку Армен Борисович против присутствия посторонних людей в доме. И я выполняла домашние обязанности. Для творчества оставалось мало времени, но, тем не менее, я давала небольшие камерные концерты. 

Сейчас ситуация изменится. У меня появилось время для творчества. Честно говоря, пока ещё не понимаю, что именно я испытываю от своего нового статуса. Но музыка внутри меня всегда была и будет. Уже есть много людей, которые готовы выступить в качестве импресарио и хотят спонсировать вечера классической музыки. Кстати, 27 октября в Камерном зале Московского международного Дома музыки состоится мой сольный концерт. 

– Вы сказали про новый статус. Вы уже официально разведены с Джигарханяном? 

– Пока я никаких документов на развод не получала. Кольцо не ношу. Но для меня кольца и формальности не являются главными составляющими. Я любила и была предана Армену Борисовичу и до нашего похода в ЗАГС. Важно лишь то, что люди друг к другу чувствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Американские полицейские час не могли догнать десятилетнего угонщика

Американские полицейские час не могли догнать десятилетнего угонщика

Сотрудники полиции американского города Кливленд, штат Огайо, в течение часа не могли догнать десятилетнего мальчика, угнавшего автомобиль. Машина принадлежала возлюбленному матери ребенка.

//Общество

Какая погода ожидает москвичей в выходные

Какая погода ожидает москвичей в выходные

В выходные дни, 28 и 29 октября, в Москве ожидается пасмурная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя. Температура в субботу ночью -1…+1°, днём +2…+4°, в воскресенье ночью +1…+3°, днём +3…+5°.

//В мире

Появились подробности смерти 14-летней российской модели в Шанхае

Появились подробности смерти 14-летней российской модели в Шанхае

Днем в пятницу, 27 октября, появились подробности смерти в Шанхае четырнадцатилетней модели из России. Девочка из Перми по имени Влада отправилась в Китай для участия в показах восточных дизайнеров.

//Спорт

Первая в Твери мусульманка на ринге доказывает, что бокс – женское дело

Первая в Твери мусульманка на ринге доказывает, что бокс – женское дело

4 ноября в Твери пройдет любительский турнир по боксу среди фитнес-клубов. На ринг в числе других спортсменов выйдет непривычный для таких соревнований участник – надевшая перчатки девушка, да еще и мусульманка.

//Общество

Новая жизнь

Новая жизнь

Новыми подробностями обрастает разлад в семье Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Актёр обвинил супругу в воровстве и якобы даже подал на развод. В чём истинная причина скандала и кто «спродюсировал» этот «детектив», «Аргументы недели» выяснили у Виталины Цымбалюк-Романовской.

//Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов провозгласил себя «Императором Твиттера» в юмористическом клипе

Дмитрий Маликов провозгласил себя «Императором Твиттера» в юмористическом клипе

47-летний артист прославился в интернете два года назад благодаря своему микроблогу в соцсети Twitter, который стал источником мемов. После этого Маликова стали приглашать на популярные шоу на YouTube.

//Экономика

Проект бюджета на 2018-2020 годы принят в первом чтении

Проект бюджета на 2018-2020 годы принят в первом чтении

В пятницу, 27 октября, Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета России на 2018-2020 годы. Согласно последней информации, второе чтение данного документа состоится 17 ноября.

//Общество

Активная борьба с гололедом началась на дорогах Москвы

Активная борьба с гололедом началась на дорогах Москвы

В Москве начались активные мероприятия по борьбе с голодедом. Данную информацию в пятницу, 27 октября, предоставил мэру столицы Сергею Собянину руководитель департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.

//Общество

Деньги на госполитике

Деньги на госполитике

Томск сокрушают внутриполитические скандалы, плотно завязанные на больших деньгах. И, возможно, именно это становится причиной так называемого «голосования ногами» в городе, что, как не интерпретируй, говорит о низкой популярности местной политической власти.

//Наука

Новая функция Instagram привела пользователей в восторг

Новая функция Instagram привела пользователей в восторг

В популярной социальной сети Instagram появилась новая функция, которая изумила пользователей. Разработчики внесли в программу уникальную возможность, которая получила название Superzoom.

//Экономика

Власти России расширили продуктовое эмбарго против Запада

Власти России расширили продуктовое эмбарго против Запада

Власти России приняли решение расширить продуктовое эмбарго против Запада. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ. В список запрещенных товаров добавлены живые свиньи.

//Авторы АН

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