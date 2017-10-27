Активная борьба с гололедом началась на дорогах Москвы

В Москве начались активные мероприятия по борьбе с голодедом.

Данную информацию в пятницу, 27 октября, предоставил мэру столицы Сергею Собянину руководитель департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев. Глава ведомства отметил, что городские службы начали обрабатывать участки дороги, представляющие опасность, противогололедными средствами, передает "Росбалт".

Отмечается, что для этих целей используются особые жидкие материалы, плотность покрытия которых достигает 30 грамм на квадратный метр.