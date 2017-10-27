Башкирия: Ящур выявил лишний скот

6 ноября будет снят карантин в Туймазинском и Буздякском районах. Ящура в Башкирии больше нет, – сказали власти. Но осталось много вопросов. Когда и какого размера компенсацию получат сельчане за отчуждённых животных? Кто виноват в случившемся? Скоро мясные ярмарки – безопасно ли покупать мясо?



Как к нам попал вирус?



После введения ЧС стало рождаться множество слухов о путях попадания ящура. Один из них – в районе ветеринары разбили ампулу с вакциной от ящура, в итоге вирус получил распространение. Главный ветеринарный врач Башкирии Вакил Буранбаев опровергает эту версию. Во-первых, вакцина инактивированная, не живая, от неё невозможно заразиться, даже если разбить. Во-вторых, в республике её и не было до введения ЧС. Так как наш регион считался благополучным в эпизоотическом плане, вакцинация от ящура не проводилась.



Завёз заражённых овец из Средней Азии кандринский фермер, у которого хозяйство расположено недалеко от села Ермухаметово, ещё в июне, готовясь к Курбан-байраму. Сколько именно голов, неизвестно, так как он нигде не заявлял скот. От овец заразились коровы. Так как они паслись рядом с деревенским стадом, вирус стал быстро распространяться среди скота жителей окрестных сел - Ермухаметово, Урмекеево, Кандры, Нижняя Каран-Елга, попал и в хозяйство фермера, расположенное в соседнем Буздякском районе.



Каким образом овец, на которых не имелось документов, сумели провезти через границу? Руководитель Россельхознадзора РБ Юрий Петров объясняет это тем, что со многими странами Россия находится сейчас в едином экономическом пространстве, поэтому на границе слабый контроль.



Нужно страховать



В 266 личных хозяйствах сельчан было изъято и умерщвлено 539 голов крупного рогатого скота и 766 – мелкого рогатого. За них будут давать компенсацию из расчёта 130 рублей за кг живого веса, если это КРС. На нетелей сумма повыше – 155 руб, на молодняк – 153 руб. Козы, овцы будут оцениваются дешевле – 133 руб. А свиньи – 100 руб.

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