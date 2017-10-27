От Киевского вокзала до аэропорта Внуково будет курсировать двухэтажный экспресс

В пятницу, 27 октября, с Киевского вокзала до аэропорта Внуково начнет курсировать двухэтажный экспресс.

Перед запуском состава министр транспорта России Максим Соколов сказал несколько слов, отметив, что данное событие предваряет эксплуатацию таких поездов в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на компанию "Аэроэкспресс", одиннадцать уникальных составов были созданы швейцарским производителем Stadler. До конца ноября текущего года в эксплуатацию собираются ввести четыре поезда, которые могут развивать скорость 160 км/ч.