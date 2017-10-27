Деньги на госполитике

Томск сокрушают внутриполитические скандалы, плотно завязанные на больших деньгах. И, возможно, именно это становится причиной так называемого «голосования ногами» в городе, что, как не интерпретируй, говорит о низкой популярности местной политической власти. В последний сентябрьский единый день на выборы губернатора здесь пришло всего 19 процентов от имеющих право голосовать.

В целом для федерального уровня это не опасно – население области лишь немного перевалило за миллион. Однако по данным интернет-портала региональной администрации, на сегодняшний день в Томске учится 59 тысяч студентов из 70-ти регионов России и 58-ми иностранных государств. В городе работает шесть государственных вузов, два из которых – национально-исследовательские, другие имеют статус федеральных. Непосредственно в преподавательской и научной деятельности задействовано 1200 докторов и 3 400 кандидатов наук. А в сопровождающей науку и высшее образование областях в общей сложности десятки тысяч человек. Медийная и активная аудитория, в том числе на международном уровне, ежедневно получает представление о текущей политической ситуации и по тем событиям, что происходят в Томске. Так что ж она видит и транслирует?

Миллионы были, а эффекта нет

Начнем с той самой «необъяснимо» низкой явки. Даже для политически остро настроенной аудитории она стала критической. И это при том, что первым лицом области было сделано фактически всё, о чем только может мечтать провластный пиарщик. Начнем с главного. Губернатор предоставил собственному блоку внутренней политики полный карт-бланш действий. Собрал многомиллионный предвыборный фонд (только по официальным данным это 29 млн 800 тыс. рублей). Всё лето честно организовывал и посещал встречи с избирателями, объездив буквально всю область. Добавьте сюда его врожденную способность располагать к себе, внешнее обаяние, гарантировано вызывающее симпатию у самого преданного избирателя - слабого пола. Кроме того, благодаря его авторитету в разгар предвыборной гонки в Томск приехал глава Газпрома Алексей Миллер. И, наконец, главный избираемый воплотил в жизнь мечту любого политтехнолога – попал на публичную рабочую встречу с мега популярным Президентом РФ буквально за три недели до выборов, которую, показали все местные и центральные телеканалы. Не приготовить из этого огромного куска «фактажа» хоть сколько-нибудь приемлемое блюдо для избирателя – приговор пиар-технологам, как и всей команде внутренней политики администрации Томской области.

Что же произошло?

Ответы на этот вопросы стали появился сразу после выборов и, как это вводится, в блогах и местной прессе. Как и следовало ожидать, деньги даже официального предвыборного фонда щедро перечислялись по сути в аффилированные фирмы самих белдомовских «пиар-технологов». Получается, что на губернаторе они скорее зарабатывали, чем его избирали. Совместить одно с другим, как показала явка, «спецы» так и не смогли. Да, в целом за губернатора натянули 60 процентов пришедших на выборы (в Томске 49 процентов). Но это исключительно его личная заслуга и скорее вопреки, а не благодаря собственному штабу, который, как выяснилось, явно гнался за длинным рублем.

Например только из официального предвыборного пирога на «наружку» ушло без малого семь миллионов рублей. При чем накануне выборов цены на неё предусмотрительно повысили, якобы для того, «чтобы не допустить конкурентов», что, конечно же, никого не остановило, зато позволило увеличить «барыши». Впрочем, по сообщениям местных журналистов, которые исследовали рынок наружной рекламы достаточно подробно, аффилированные, например, с вице-губернатором Евгением Паршуто, фирмы баловались этим и раньше. Например, когда участвовали в госзакупках еще за полгода до выборов. Так на сайте госзакупок томского белого дома стартовая цена одного рекламного плаката составляла 37.325 рублей. В это же время, для обычных покупателей, согласно прайсу, опубликованному на сайте компании, она ровнялась 16 000.

И, тем не менее, госзаказчик приобрел щиты у фирмы родственников вице-губернатора на 9 миллионов рублей. Согласно открытым данным ЕГРЮЛ , ООО «Группа компаний Зонд-реклама» владеют Татьяна Паршуто (жена вице-губернатора) и Дмитрий Паршуто (сын). В отношении последнего, кстати, полиция относительно недавно возбуждала уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа), который он предоставил в мэрию как раз для установления довольно спорных рекламных щитов в мэрию Томска, где на тот момент его отец был вице-мэром...

Сегодня, никто не может сказать, чем закончилось расследование того самого уголовного дела. По крайней мере, до суда оно точно не дошло...

Сразу после выборов в местной прессе всплыл и другой скандал, теперь уже напрямую связанный с другим вице-губернатором - по той самой внутренней политике – Сергеем Ильиных. Как утверждают местные журналисты одна только администрация Томской области каждый рабочий день в 2017 году платила агентству «Информационное агентство «Время Томска» более 25-ти тысяч рублей. Единственным владельцем этой фирмы является Александр Петухов, который по невероятному стечению обстоятельств и данным официального сайта «Единой России» числится заместителем секретаря Томского регионального отделения по агитационно-пропагандистской работе... Кроме областной администрации щедрое финансирование господин Петухов получает и из городского и областного парламентов. Все вместе до десяти миллионов рублей в год. При этом агентство даже не является СМИ и не содержит в штате ни одного журналиста. В фирме работают только обычные «машинистки», которые собирают все публикации СМИ за сутки и делают «обзор». Никакой социальной или общественной деятельности это агентство не осуществляет в принципе, кроме, судя по всему, банальной перекачки бюджетных денег.

Странные кадровые «предпочтения»

Еще один местный тренд, идущий вразрез с федеральной политикой – ориентир на непопулярных и порой даже одиозных персон при формировании кадрового состава для государственных политических организаций, таких как «Единая Россия», Общероссийский народный фронт, Общественная Палата РФ и так далее.

Например, еще до последних выборов в Государственную Думу местные СМИ сообщили об инциденте, который без увеличения потряс весь Томск. После получения платной услуги в ООО «МНПЦ «Здоровье» от кровопотери скончалась молодая женщина (33 года), у которой осталось двое детей. Отчаявшийся отец обратился за помощью к правозащитникам и только таким образом произошла утечка информации в прессу со всеми вытекающими отсюда репутационными издержками...

Владельцем частной клиники оказалась Татьяна Соломатина. Как считают региональные СМИ, её частный медицинский бизнес процветает в том числе и потому, что она оказывает медицинские услуги, которые ранее предоставляли государственные и муниципальные предприятия. По данным журнала «Форбс» Соломатина является самой богатой чиновницей ОНФ. За год до трагедии с молодой женщиной ее личный доход составил 95 млн. рублей. Её предприятия зарегистрированы по адресу медицинского объединения «Здоровье», чей ИНН совпадает с ИНН Татьяны Соломатиной, указанным в данных регионального штаба Общероссийского Народного Фронта в Томске. При этом за какие именно общественные достижения и успехи «доктор Форбс» стала сопредседателем местного отделения – на сайте не сообщалось.

Но и этого устроителям политического лифта миллионера в белом халате показалось мало. Не сумевшую несколько раз пройти даже в городскую Думу и вошедшую в областную только на довыборах благодаря всего-то сотне голосов, провластные пиар-технологи выставляют в качестве кандидата от «Единой России» в Государственную Думу. И, конечно, здесь результат ей был гарантирован, причем благодаря авторитету всероссийской «Единой России», который в Томске зачем-то снова «подмочили»...

Тем временем уголовное дело о погибшей молодой женщине расследовали. Виновным, как и следовало ожидать, признали врача и передали дело в суд.

По иронии судьбы сообщение в СМИ о начавшемся суде над врачом «Здоровья» совпало с интервью единственной наследницы медицинских миллионов Сололоматиной Екатериной Фельзингер - дочери и нынешнего директора ООО «МНПЦ «Здоровье». Кутаясь в роскошные изделия из местных бутиков, юная леди честно призналась, что многие считают опыт её работы недостаточным для того, чтобы руководить таким большим медицинским центром, куда бюджет «заворачивает» сотни миллионов рублей. Но это все оттого, что они просто не знают ее лично…

Вся эта «картинка» мгновенно перекочевала на блогерские площадки и в социальные СМИ с язвительными комментариями. Все это будет происходить все время, пока суд будет расследовать дело томички, заплатившей за собственную смерть в частном «МНПЦ «Здоровье». В итоге все «правительственные» организации, где так или иначе состоит Соломатина, так и будут нести серьезные репутационные издержки. Никто ведь даже не сомневается, что в суд над сделанным «крайним» врачом журналисты и блогеры станут ходить вместо работы…

В чем смысл?

Впрочем теперь уже понятно зачем понадобились все эти политические чинозвания владелице частной клиники, записавшейся в думские комитеты государственного здравоохранения. Томская область является одним из лидеров СФО по количеству частных медицинских организаций, работающих в системе госгарантий ОМС. Бюджет один, а желающих поживиться медицинских коммерсантов – море. Строящаяся еще без официально утвержденного проекта новая семейная частная клиника депутата государственной Думы должна стать очередным «алмазом» в их семейной короне. Но для этого нужны большие деньги, полученные, например после переориентации на себя всего медицинского аутсорсинга при государственной медицине. В итоге уже сегодня готовится расторжение договоров с конкурирующей частной «Открытой лабораторией», а так же с ООО «Нефролайн» . Конечно владеющие всем этим коммерсанты не сдадутся просто так. Ближе к концу года, когда начнут перезаключаться медицинские госконтракты, в Томске неизбежно вспыхнет новая волна скандалов, хотя медицинское сообщество трясет от этого уже сейчас. И это снова резко снизит авторитет «Единой России» и «ОНФ» в регионе, причем фактически накануне президентских выборов. На этот раз в медицинском сообществе, где в Томске работает также немало - порядка восьми тысяч человек…