Шойгу сообщил об обострении обстановки на западной границе России

На западной границе Российской Федерации сложилась напряженная обстановка. В будущем она может еще больше обостриться, заявил сегодня Сергей Шойгу.

Министр обороны, выступая на коллегии ведомства, отметил, что за последние 3 месяца на территории Восточной Европы и стран Прибалтики состоялись более 30 учений под эгидой НАТО. По мнению Шойгу, которого процитировало РИА Новости, эти мероприятия носили антироссийский характер.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что министерство обороны провело тренировку по управлению ядерными силами. В учениях принял участие президент России Владимир Путин, который лично запустил 4 баллистические ракеты.