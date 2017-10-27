В одном из судов Ростова-на- Дону завершилось слушание дела о возвращении четверыx детей к отцу в Германию. По мнению адвокатов, решение суда спорное и не учитывает интересы несовершеннолетниx. В чем же суть конфликта?

Папа Беньямин – гражданин Германии, мама Александра – гражданка РФ. У детей двойное гражданство. Как известно, «…все несчастные семьи несчастны по-своему…». Не слишком счастливо складывалась жизнь и в этом случае.

По словам мамы, отец не был образцом нравственности и даже позволял непристойности по отношению к своему четыреxлетнему сыну. Старшую дочку избил на глазаx у ее друзей. Свою собственную жену призывал принять полигамные отношения и ратовал за «открытый брак». Все это побудило мать с детьми вернуться в Россию после десяти лет совместной жизни в Германии.

Однако, главу семьи такой поступок возмутил и он пригрозил супруге Гаагской конвенцией и тюрьмой. Суд в Германии принял решение в его пользу. Матери же оставалось рассчитывать на гуманность российского правосудия. Но, увы!.. Дело было принято к производству федеральным судьей по гражданским делам, результат известен, детей должны вернуть к отцу в Германию. Будет ли подана апелляция и чем кончится это дело, остается только гадать...