Что известно о подпольной лаборатории по изготовлению бомб в Балашихе

Утром 27 октября жителей многоквартирного дома в подмосковной Балашихе эвакуировали. В одной из квартир обнаружили лаборатории по производству самодельных взрывных устройств, сообщает портал "Москва 24".



В пресс-службе администрации муниципалитета ТАСС сообщили, что опасности для жителей нет. Уточнили, что химическая лаборатория располагалась по адресу улица Речная,7, микрорайон Железнодорожный.



Телеканал Москва 24 сообщает, что в квартире проводятся оперативные работы. Факт терроризма пока не установлен.



Как пишут авторы Telegram-канала Mash, эвакуировать дом пришлось из-за того, что обнаруженное в квартире взрывное устройство вывезти не представляется возможным – “она (бомба) может сдетонировать сама по себе в любой момент”.



Силовики вышли на лабораторию случайно, добавляют авторы канала. “Один из химиков обжег себе руку практически до мяса, когда готовил компоненты бомбы”, – сообщает Mash. Когда пострадавший показал травму в больнице, врачи вызвали полицию.



По некоторым данным, создатель лаборатории задержан. По версии Mash, это местный житель по имени Саша Шаповал. “Ранее он работал спасателем и даже проходил переподготовку по линии ГО и ЧС”, – говорится в сообщении.

