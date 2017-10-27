Минкомсвязи пообещало ответить на санкции Twitter против российских СМИ

Минкомсвязи РФ ответит на санкции социальной сети Twitter против российских средств массовой информации. Об этом заявил заглавы ведомства.

Накануне стало известно, что администрация соцсети запретила размещать рекламу в аккаунтах телеканала RT и агентства Sputnik. Заместитель руководителя Минкомсвязи Алексей Волин в разговоре с корреспондентом РИА Новости сообщил, что Россия примет ответные меры. Конкретизировать их детали чиновник не стал.

В Кремле, в свою очередь, выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, компания Twitter стала жертвой предрассудков в отношении российских СМИ.