Минкомсвязи пообещало ответить на санкции Twitter против российских СМИ
27 октября 2017, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
Минкомсвязи РФ ответит на санкции социальной сети Twitter против российских средств массовой информации. Об этом заявил заглавы ведомства.
Накануне стало известно, что администрация соцсети запретила размещать рекламу в аккаунтах телеканала RT и агентства Sputnik. Заместитель руководителя Минкомсвязи Алексей Волин в разговоре с корреспондентом РИА Новости сообщил, что Россия примет ответные меры. Конкретизировать их детали чиновник не стал.
В Кремле, в свою очередь, выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, компания Twitter стала жертвой предрассудков в отношении российских СМИ.