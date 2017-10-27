Поиски клада Матильды Кшесинской будоражат воображение современников

Матильда Феликсовна Кшесинская скончалась в 1971 году за несколько месяцев до своего столетия, так и не раскрыв тайну исчезновения своего огромного состояния на Троицкой площади.

Роман Матильды Кшесинской и Николая II можно признавать главным романом-2017, хотя случился он еще в конце 19 века. Это благодаря режиссеру Алексею Учителю, чей фильм о любви балерины и последнего российского императора выходит в конце октября. И депутату Госдумы Наталье Поклонской которой он не понравился еще до выхода в прокат. Страсти вокруг картины кипят вот уж год.

И если мемуары Матильды уже разобраны на цитаты, а в особняк на Петроградской стороне не попасть на экскурсию из-за толпы желающих, то о загородной резиденции Кшесинской многие и не слышали. А ведь где-то здесь, в тихой Стрельне, долгие годы могли лежать сокровища известной балерины. Может они до сих пор там лежат?

Известно, что в 1956 году двухэтажный дом разобрали на бревна. Фундамент особняка, да и сам сад давно зарос. Еще в начале нулевых можно было отыскать фонтан, украшавший двор перед особняком.

По мнению экспертов, Кшесинская была готова к перевороту — еще в начале Первой мировой войны она аккуратно упаковала свои драгоценности в ящики.

- Считается, что у Матильды было 40 ящиков с ценностями. Современными экспертами он оценивается в сотни миллионов долларов

Летом 1917 года Матильда уехала из Петербурга в Кисловодск. Как следует из воспоминаний, заботы о своем состоянии она поручила Великому Князю Сергею Михайловичу.

Ясно, что речь идет здесь о поиске надежного места для тайника. И, нет сомнений, что это место Сергей Михайлович нашел.

Подсказку дает и сама балерина, допустив в мемуарах такую фразу: «когда он закончил все мои дела и хотел выехать в Кисловодск, оказалось уже слишком поздно...»

Выходит, Великий Князь сумел «закончить ее дела», то есть нашел место для драгоценностей. Но где?

(По материалам сайтов m24.ru sobaka.ru irenol-5.livejournal.com)