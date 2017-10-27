Жириновский рекомендует найти замену выплате алиментов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский советует найти достойную замену алиментам.

С соответствующим предложением политик обратился к профильному комитету Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Напомним, что сегодня нижняя палата приняла закон, совершенствующий процесс взыскания алиментов с родителя.

Как отмечает РИА "Новости", Жириновский убежден, что силовые методы взыскания выплат на ребенка "до конца добивают семью". Глава ЛДПР добавил, что партия уже предлагала государству начислять алименты в случае официального расставания, чтобы разведенные супруги могли вновь создать семью в ближайшее время.