Минобороны показало видео запуска российской баллистической ракеты

В интернете появилась видео тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами Российской Федерации. Ролик опубликовало на своем YouTube-канале Минобороны.

На выложенных военным ведомством кадрах модно увидеть запуск баллистической ракеты с подводной лодки. Кроме того, камера запечатлела другие моменты состоявшихся накануне учений, в частности, взлет стратегических бомбардировщиков.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что в тренировке принял участие президент России Владимир Путин. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства произвел пуск четырех баллистических ракет.