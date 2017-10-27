Минобороны показало видео запуска российской баллистической ракеты
27 октября 2017, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилась видео тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами Российской Федерации. Ролик опубликовало на своем YouTube-канале Минобороны.
На выложенных военным ведомством кадрах модно увидеть запуск баллистической ракеты с подводной лодки. Кроме того, камера запечатлела другие моменты состоявшихся накануне учений, в частности, взлет стратегических бомбардировщиков.
Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что в тренировке принял участие президент России Владимир Путин. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства произвел пуск четырех баллистических ракет.