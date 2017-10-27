Замглавы МВД уволился после коррупционного скандала в ведомстве

Заместитель министра внутренних дел России Александр Махонов решил уволиться из ведомства. Причиной этого стал коррупционный скандал в МВД.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о задержании подчиненного Махонова – руководителя учреждения «Специальная техника и связь» МВД Андрея Нечаева. Нечаеву, которому инкриминируется злоупотребление полномочиями, грозит до десяти лет тюрьмы.

Андрей Махонов занимал должность замглавы министерства с февраля 2015 года, пишет РИА Новости. В МВД, комментируя увольнение полицейского чиновника, отметили, что оно подтверждает приверженность ведомства принципу персональной ответственности руководителей за проступки их сотрудников.