В России планируют ввести обязательный полис информационного страхования

В России в скором времени может быть создан крупный рынок страхования от киберрисков.

Не исключено, что уже через три года полис информационной безопасности будет обязательным для ряда стратегических областей. Как отмечает издание "Коммерсант", ссылаясь на план мероприятий данного проекта, страховку необходимо будет иметь металлургическим предприятиям, аэропортам, вокзалам, а также организациям, которые занимаются машиностроением, судостроением и банковской деятельностью.

Предполагается, что будет проводиться обязательный аудит информационной безопасности. В стандарте будут обозначены условия страхования, а также сбора статистики. Чтобы данный план удалось реализовать, в Закон об организации страхового дела будут внесены поправки, в частности добавят новый вид страхования. Кроме того, ряд поправок будет внесен и в Налоговый кодекс.