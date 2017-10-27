Владимир Путин стал героем видеоигры

Российские разработчики представили новую видеоигру, героями которой являются российские правители от Петра I до Владимира Путина.

Игрокам предоставлена возможность оказаться на месте первых лиц государства и принять участие в исторических событиях. Деньги на создание данного приложения для мобильных устройств были собраны в интернете, пишет издание «ФедералПресс».

По словам авторов проекта, его цель – повышение уровня образования современной молодежи в области отечественной истории. Разработчики рассчитывают на то, что выпущенное ими приложение будет вовлекать игроков в процесс получения знаний.