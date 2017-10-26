Белая тигрица умерла в зоопарке Москвы

Умерла подопечная Московского зоосада — белая тигрица по кличке Кали. Она прожила 20 лет и достигла преклонного возраста. Последние дни тигрица отказывалась от пищи и теряла силы.

Известно, что родилась Кали 22 июня 1997 года в Швеции, а в Москву ее перевезли в 2004-м.

Кали дважды становилась мамой - в 2005 и в 2008 году. Каждый раз она приносила по три котенка, все тигрята благополучно выросли и разъехались по разным зоопаркам - в Новосибирск, Екатеринбург, Ереван, двое уехали в Хайфу, один в ЮАР.

Кали до самого последнего дня с удовольствием гуляла по вольеру, играла со своими игрушками, но в последние дни она стала все менее активной и начала отказываться от пищи.