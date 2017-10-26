Появилась информация о последнем сеансе связи с пропавшим вертолетом

Пропавший в Норвегии российский вертолет Ми-8 последний раз вышел на связь в 20 км от вертодрома норвежского поселка Баренцбург. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

"Последний сеанс связи был за 20 км на подлете к вертодрому поселка Баренцбург", — сообщает министерство.

Первый замглавы ФГУП «Арктикуголь» Циколенко Сергей сообщил, что в четверг днем служебный вертолет Ми-8 АМТ с бортовым номером RA-22312 вылетел из поселка Пирамида в поселок Баренцбург. Судно пропало с радаров недалеко от пункта назначения на норвежском архипелаге Шпицберген.

В настоящее время при содействии властей архипелага Шпицберген вертолет норвежских спасательных служб пытается найти вертолет. Подчеркивается, что на месте плохие погодные условия и плохая видимость, поэтому пока никаких следов не обнаружено.

Российский вертолет, на котором находились 8 человек, упал в море недалеко от Баренцбурга, расположенного на архипелаге Шпицберген. В МЧС России подтвердили, что на борту вертолёта, потерпевшего крушение близ Шпицбергена находились восемь граждан России.