В МЧС подтвердили данные о россиянах на борту разбившегося вертолёта

В МЧС России подтвердили, что на борту вертолёта, потерпевшего крушение близ Шпицбергена находились восемь граждан России. В настоящее время проводится поисково-спасательные работы.

На борту разбившегося Ми-8 были три пилота и пять пассажиров - работников компании «Арктикуголь». Что с ними точно произошло, до сих пор неизвестно, передает ТАСС.

В район аварии вылетели два вертолета со спасателями. В районе крушения в Гренландском море неблагоприятные метеоусловия, что осложнит спасательную операцию.

Ранее сообщалось, что российский вертолет, на котором находились 8 человек, упал в море недалеко от Баренцбурга, расположенного на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщили спасательные службы Северной Норвегии.