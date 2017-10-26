В МЧС подтвердили данные о россиянах на борту разбившегося вертолёта
26 октября 2017, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]
В МЧС России подтвердили, что на борту вертолёта, потерпевшего крушение близ Шпицбергена находились восемь граждан России. В настоящее время проводится поисково-спасательные работы.
На борту разбившегося Ми-8 были три пилота и пять пассажиров - работников компании «Арктикуголь». Что с ними точно произошло, до сих пор неизвестно, передает ТАСС.
В район аварии вылетели два вертолета со спасателями. В районе крушения в Гренландском море неблагоприятные метеоусловия, что осложнит спасательную операцию.
Ранее сообщалось, что российский вертолет, на котором находились 8 человек, упал в море недалеко от Баренцбурга, расположенного на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщили спасательные службы Северной Норвегии.