В Сочи ночью шел «цементный» дождь, решили жители

Осадки в виде дождя непонятного «грязного» цвета выпали в ночь на четверг в Сочи. Местные жители засняли подтеки цвета цемента, образовавшиеся на утро на автомобилях, на видео.

Пользователи в соцсетях прозвали его цементным дождем. Автомобилисты предполагают, что дождь смешался с песком, который пришел вместе с теплым фронтом из Африки. Однако в Гидрометцентре такую версию сразу опровергли. Синоптики объяснили, что прошел обычный мелкий дождь, который просто прибил пыль к машинам. А пыль образовалась после нескольких дней, когда держалась сухая погода.