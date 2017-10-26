В Севастополе выкрадена капсула времени

Сегодня утром севастопольцы обнаружили, что место закладки капсулы с посланием потомкам у подножия памятникам «Мужеству, стойкости, верности комсомольской» повреждено. Пропали мемориальная плита, извещавшая, что вскрыть послание нужно 7 ноября 2017 года, и сама капсула с посланием.

Как напоминают «примечания», у подножия памятника, открытого в 1963 года, была помещена капсула с посланием комсомольцев 1960-х годов комсомольцам 1990-х годов. Она была раскрыта 5 мая 1995 года. В том же году заложили новую капсулу. Ее предстояло раскрыть 7 ноября 2017 года, пишут "Аргументы недели -Крым".

Как пишет Информационный канал Севастополя, в плане городских мероприятий на этой неделе было запланировано, что вскрытие произойдет 29 октября – в день 99-й годовщины создания комсомола. Вандалы решили не дожидаться этой даты и вскрыли капсулу сегодня ночью.

Как сообщил источник в городском УМВД, в полицию с заявлением о факте вандализма еще никто не обращался.