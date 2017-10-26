Собянин рассказал о новом проекте развития транспортной системы Москвы

Во время ежегодного отчета в Московской городской Думе Сергей Собянин, сообщая о результатах деятельности Правительства города, заявил о том, что городские власти продолжат развивать общественный транспорт.

Градоначальник рассказал, что в наземном транспорте ожидаются обновления, например: произведут закупку новых электробусов, а с 2021 года в столице и вовсе перестанут закупать автобусы, которые работают на двигателе внутреннего сгорания.

В течение четырех лет планируется строительство основных участков Третьего пересадочного контура.

Старые модели поездов, которые все еще курируют на нескольких линиях подземки, полностью заменят на поезда нового поколения «Москва».

Планируется создание сквозного пригородного железнодорожного движения через город по примеру МЦК.