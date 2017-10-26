Москвичей предупреждают об ухудшении дорожной ситуации из-за снегопада

ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) предупредил водителей об осложнении дорожной ситуации в столице в связи с прогнозируемой метелью. Водителей просят временно воспользоваться общественным транспортом.

Эксперты прогнозируют, что в вечерний час пик дорожно-транспортная ситуация может осложниться до 9 баллов.

Ночью возможна слабая метель с ухудшением видимости до нескольких сотен метров, на земле появится снежный покров высотой до 3-5 см.