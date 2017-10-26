//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Поп-новости

//Общество 13+

Миллиардер Прохоров собрал подписи для регистрации на выборах президента

26 октября 2017, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Миллиардер Прохоров собрал подписи для регистрации на выборах президента
фото: globallookpress.com

Миллиардеру Михаилу Прохорову удалось собрать 2 млн подписей, которые необходимы для регистрации в качестве кандидата на будущих президентских выборах.

В настоящее время помощники Прохорова занимаются подготовкой подписных листов, сообщает РИА Новости. Через несколько дней предприниматель планирует сдать документы в Центральную избирательную комиссию.

Если Михаил Прохоров будет зарегистрирован, он примет участие в выборах президента во второй раз. По итогам голосования в 2012 году миллиардер набрал около 8% голосов, заняв третье место.

Ранее в четверг «Аргументы недели» писали о том, что Ксения Собчак, другая претендентка на пост главы государства, не смогла провести мастер-класс в екатеринбургском Ельцин Центре.  

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ДЦ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Трамп: при хороших отношениях США и РФ можно урегулировать ситуацию вокруг КНДР

Трамп: при хороших отношениях США и РФ можно урегулировать ситуацию вокруг КНДР

Президент США Дональд Трамп уверен, что хорошие отношения между Россией и Соединенными Штатами смогли бы повлиять на разрешение кризиса вокруг Северной Кореи, которая проводит ядерные испытания.

//Политика

Опрос: для большинства россиян пол кандидата в президенты не имеет значения

Опрос: для большинства россиян пол кандидата в президенты не имеет значения

Больше половины россиян - участников опроса ВЦИОМ - не придадут значения полу кандидата в президенты при голосовании на президентских выборах, выбирая между кандидатурами мужчины и женщин.

//Политика

Кремль ответил на прозвучавшие в Киеве обвинения в адрес Кадырова

Кремль ответил на прозвучавшие в Киеве обвинения в адрес Кадырова

Напомним, накануне вечером в центре украинской столицы было совершено покушение на депутата Игоря Мосийчука. В МВД Украины считают, что террористический акт организовала российская сторона.

//Политика

Twitter запретил RT и Sputnik размещать рекламу

Twitter запретил RT и Sputnik размещать рекламу

Компания Twitter решила запретить телеканалу RT и агентству Sputnik рекламироваться в рамках площадки со всех аккаунтов. Решение основано на работе, проведенной по ситуации с якобы «вмешательством» агентств в выборы президента США.

//В мире

Российский вертолет упал в море у Шпицбергена, на борту 8 человек

Российский вертолет упал в море у Шпицбергена, на борту 8 человек

Российский вертолет, на котором находились 8 человек, упал в море недалеко от Баренцбурга, расположенного на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщают спасательные службы Северной Норвегии в twitter.

//Общество

В театре Армена Джигарханяна проходят обыски

В театре Армена Джигарханяна проходят обыски

В театре Армена Джигарханяна сегодня проходят обыски. Заведующая литературной частью театра сообщила о приходе в театр сотрудников полиции. По ее словам, оперативники изымают всю документацию в бухгалтерии.

//Общество

Синоптики прогнозируют метель в Москве в ночь на 27 октября

Синоптики прогнозируют метель в Москве в ночь на 27 октября

Синоптики прогнозируют первую метель в Москве в ночь на пятницу, 27 октября. Сотрудники центра погоды "Фобос" предупредили, что снегопад начнется в четверг вечером и сохранится будущей ночью.

//Шоу-бизнес

Волочкова рассказала, как столкнулась с домогательством чиновника

Волочкова рассказала, как столкнулась с домогательством чиновника

Артистка Анастасия Волочкова в своей жизни неоднократно сталкивалась с домогательствами мужчин. Балерина рассказала, что и ей неоднократно поступали предложения от чиновников и работодателя.

//Политика

Захарова пообещала, что на ситуацию с Twitter последуют ответные меры

Захарова пообещала, что на ситуацию с Twitter последуют ответные меры

Мария Захарова прокомментировала решение соцсети запретить для RT и Sputnik размещение рекламы на всех их аккаунтах. Это решение - очередной агрессивный шаг, направленный на блокировку деятельности СМИ РФ.

//Общество

Стали известны имена пассажиров потерпевшего крушение вертолета

Стали известны имена пассажиров потерпевшего крушение вертолета

Минэнерго России назвало имена пассажиров и членов экипажа вертолета Ми-8, который, предварительно, потерпел крушение у берегов Шпицбергена. Среди пассажиров — сотрудники НИИ Арктики и Антарктики.

//Общество

В МЧС подтвердили данные о россиянах на борту разбившегося вертолёта

В МЧС подтвердили данные о россиянах на борту разбившегося вертолёта

В МЧС России подтвердили, что на борту вертолёта, потерпевшего крушение близ Шпицбергена находились восемь граждан России. В настоящее время проводится поисково-спасательные работы.

//Общество

В Сочи ночью шел «цементный» дождь, решили жители

В Сочи ночью шел «цементный» дождь, решили жители

Осадки в виде дождя непонятного «грязного» цвета выпали в ночь на четверг в Сочи. Местные жители засняли подтеки цвета цемента, образовавшиеся на утро на автомобилях, на видео.

//Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео, как забавно танцует Гарик Харламов

Кристина Асмус показала видео, как забавно танцует Гарик Харламов

Жена Гарика Харламова опубликовала в Инстаграм видео смешного танца своего супруга. Под старые хиты он пытается выделывать танцевальные па, явно специально в присущей ему юмористической манере.

//Общество

В Севастополе выкрадена капсула времени

В Севастополе выкрадена капсула времени

Сегодня утром севастопольцы обнаружили, что место закладки капсулы с посланием потомкам у подножия памятникам «Мужеству, стойкости, верности комсомольской» повреждено. Пропали мемориальная плита, извещавшая, что вскрыть послание нужно 7 ноября 2017 года, и сама капсула с посланием.

//Политика

Путин рассказал о пойманных в России шпионах

Путин рассказал о пойманных в России шпионах

Владимир Путин заявил, что с начала года предотвращено 43 преступления террористической направленности, за первое полугодие 2017 года пресечена деятельность 30 кадровых сотрудников иностранных разведок.

//В мире

Преступница с розовым пистолетом свела с ума пользователей сетей своей красотой

Преступница с розовым пистолетом свела с ума пользователей сетей своей красотой

Полиция Калифорнии недавно задержала участницу одной из местных банд Tiny Rascal Gang. Пользователей соцсетей так восхитила ее красота, что некоторые на полном серьезе готовы заплатить за нее залог.

//Экономика

Стало известно, на сколько вырастет социальная пенсия в 2018 году в России

Стало известно, на сколько вырастет социальная пенсия в 2018 году в России

Социальные пенсии работающих и неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 апреля будущего года на 4,1% и составят более 9 тысяч рублей, говорится в комментарии, размещённом на сайте Пенсионного фонда России.

//В мире

Ляшко назвал возможного организатора покушения на Мосийчука

Ляшко назвал возможного организатора покушения на Мосийчука

Напомним, накануне вечером в центре Киева прогремел взрыв, в результате которого погиб телохранитель Игоря Мосийчука и прохожий. Сам парламентарий был доставлен в медицинское учреждение с ранениями.

//Общество

Собянин рассказал о новом проекте развития транспортной системы Москвы

Собянин рассказал о новом проекте развития транспортной системы Москвы

Во время ежегодного отчета в Московской городской Думе Сергей Собянин, сообщая о результатах деятельности Правительства города, заявил о том, что городские власти продолжат развивать общественный транспорт.

//Общество

Москвичей предупреждают об ухудшении дорожной ситуации из-за снегопада

Москвичей предупреждают об ухудшении дорожной ситуации из-за снегопада

ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) предупредил водителей об осложнении дорожной ситуации в столице в связи с прогнозируемой метелью. Водителей просят временно воспользоваться общественным транспортом.

//В мире

Доисторические рисунки Солнечной системы обнаружили на камнях в Индонезии

Доисторические рисунки Солнечной системы обнаружили на камнях в Индонезии

На территории Индонезии были обнаружены рисунки Солнечной системы, выполненные на камнях. Ученые тщательно исследуют эту ценную находку, которая была сделана еще в 1992 году. Возраст камней превышает сотни тысяч лет.

//Общество

Миллиардер Прохоров собрал подписи для регистрации на выборах президента

Миллиардер Прохоров собрал подписи для регистрации на выборах президента

Если Михаил Прохоров будет зарегистрирован, он примет участие в выборах президента во второй раз. По итогам голосования в 2012 году предприниматель набрал около 8% голосов, заняв третье место.

//Культура

Долгожданная Матильда разочаровала

Долгожданная Матильда разочаровала

Есть основания полагать, что у многих сторонников и противников «Матильды» после просмотра останется ощущение неловкости: фильм не соответствует ничьим заявлениям и ожиданиям. А должен был?

//Общество

Профессия оператора дронов может появиться в России

Профессия оператора дронов может появиться в России

Профессии специалистов по управлению беспилотными воздушными аппаратами и их обслуживанию могут появиться в России. Это будет возможно после утверждения профстандарта, который могут утвердить в начале 2018 года.

//В мире

В Великобритании начали продавать елочные шары с виски и водкой

В Великобритании начали продавать елочные шары с виски и водкой

Шары наполнены тремя крепкими алкогольными напитками. В зависимости от выбора покупателя он может приобрести аксессуар с виски, водкой или джином. Один шар стоит 24 доллара, три – 41 доллар.

//Политика

Захарова советует Джонсону прихватить "шапку-невидимку" во время визита в Москву

Захарова советует Джонсону прихватить "шапку-невидимку" во время визита в Москву

Министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону следует воспользоваться "шапкой-невидимкой", чтобы не попасть в объективы камер телеканала Russia Today, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

//Шоу-бизнес

Анна Семенович стала причиной драки двух бизнесменов в Греции

Анна Семенович стала причиной драки двух бизнесменов в Греции

Два состоятельных бизнесмена устроили скандал из‐за Анны Семенович в Греции. Изначально за девушкой ухаживал греческий предприниматель, который одаривал Семенович шикарными букетами и приглашал к себе на яхту.

//В мире

Порошенко потребовал раскрыть покушение на Мосийчука как можно быстрее

Порошенко потребовал раскрыть покушение на Мосийчука как можно быстрее

Напомним, в результате покушения на Игоря Мосийчука погибли два человека – телохранитель парламентария и случайный прохожий. Сам Мосийчук был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

//Общество

МВД объяснило следственные действия в театре Джигарханяна

МВД объяснило следственные действия в театре Джигарханяна

В московском главке МВД объяснили обыски в Театре Армена Джигарханяна. Следственные действия в театре проводятся по ранее возбужденному уголовному делу о краже паспорта у народного артиста СССР.

//Общество

В Ессентуках по полицейским открыли огонь во время проверки документов

В Ессентуках по полицейским открыли огонь во время проверки документов

Два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения, проверяя документы в городе Ессентуки

//Экономика

В чём проблема с урожаем 2017 года в России

В чём проблема с урожаем 2017 года в России

Урожай-2017 оказался лучшим в истории. Побиты все рекорды, поводов для гордости выше крыши. Похоже, российское село вступает в новый золотой век. Вопрос – насколько мы готовы к этому чуду?

//В мире

Президент России сообщил об освобождении от боевиков более 90% территории Сирии

Президент России сообщил об освобождении от боевиков более 90% территории Сирии

Президент Владимир Путин отметил, что перелома в борьбе с экстремистами, ранее захватившими значительную часть территории Сирии, удалось добиться благодаря мужеству и отваге военнослужащих РФ.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Трамп: при хороших отношениях США и РФ можно урегулировать ситуацию вокруг КНДР

Трамп: при хороших отношениях США и РФ можно урегулировать ситуацию вокруг КНДР

Президент США Дональд Трамп уверен, что хорошие отношения между Россией и Соединенными Штатами смогли бы повлиять на разрешение кризиса вокруг Северной Кореи, которая проводит ядерные испытания.

//Политика

Опрос: для большинства россиян пол кандидата в президенты не имеет значения

Опрос: для большинства россиян пол кандидата в президенты не имеет значения

Больше половины россиян - участников опроса ВЦИОМ - не придадут значения полу кандидата в президенты при голосовании на президентских выборах, выбирая между кандидатурами мужчины и женщин.

//Политика

Кремль ответил на прозвучавшие в Киеве обвинения в адрес Кадырова

Кремль ответил на прозвучавшие в Киеве обвинения в адрес Кадырова

Напомним, накануне вечером в центре украинской столицы было совершено покушение на депутата Игоря Мосийчука. В МВД Украины считают, что террористический акт организовала российская сторона.

//Политика

Twitter запретил RT и Sputnik размещать рекламу

Twitter запретил RT и Sputnik размещать рекламу

Компания Twitter решила запретить телеканалу RT и агентству Sputnik рекламироваться в рамках площадки со всех аккаунтов. Решение основано на работе, проведенной по ситуации с якобы «вмешательством» агентств в выборы президента США.

//В мире

Российский вертолет упал в море у Шпицбергена, на борту 8 человек

Российский вертолет упал в море у Шпицбергена, на борту 8 человек

Российский вертолет, на котором находились 8 человек, упал в море недалеко от Баренцбурга, расположенного на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщают спасательные службы Северной Норвегии в twitter.

//Общество

В театре Армена Джигарханяна проходят обыски

В театре Армена Джигарханяна проходят обыски

В театре Армена Джигарханяна сегодня проходят обыски. Заведующая литературной частью театра сообщила о приходе в театр сотрудников полиции. По ее словам, оперативники изымают всю документацию в бухгалтерии.

//Общество

Синоптики прогнозируют метель в Москве в ночь на 27 октября

Синоптики прогнозируют метель в Москве в ночь на 27 октября

Синоптики прогнозируют первую метель в Москве в ночь на пятницу, 27 октября. Сотрудники центра погоды "Фобос" предупредили, что снегопад начнется в четверг вечером и сохранится будущей ночью.

//Шоу-бизнес

Волочкова рассказала, как столкнулась с домогательством чиновника

Волочкова рассказала, как столкнулась с домогательством чиновника

Артистка Анастасия Волочкова в своей жизни неоднократно сталкивалась с домогательствами мужчин. Балерина рассказала, что и ей неоднократно поступали предложения от чиновников и работодателя.

//Политика

Захарова пообещала, что на ситуацию с Twitter последуют ответные меры

Захарова пообещала, что на ситуацию с Twitter последуют ответные меры

Мария Захарова прокомментировала решение соцсети запретить для RT и Sputnik размещение рекламы на всех их аккаунтах. Это решение - очередной агрессивный шаг, направленный на блокировку деятельности СМИ РФ.

//Общество

Стали известны имена пассажиров потерпевшего крушение вертолета

Стали известны имена пассажиров потерпевшего крушение вертолета

Минэнерго России назвало имена пассажиров и членов экипажа вертолета Ми-8, который, предварительно, потерпел крушение у берегов Шпицбергена. Среди пассажиров — сотрудники НИИ Арктики и Антарктики.

//Общество

В МЧС подтвердили данные о россиянах на борту разбившегося вертолёта

В МЧС подтвердили данные о россиянах на борту разбившегося вертолёта

В МЧС России подтвердили, что на борту вертолёта, потерпевшего крушение близ Шпицбергена находились восемь граждан России. В настоящее время проводится поисково-спасательные работы.

//Общество

В Сочи ночью шел «цементный» дождь, решили жители

В Сочи ночью шел «цементный» дождь, решили жители

Осадки в виде дождя непонятного «грязного» цвета выпали в ночь на четверг в Сочи. Местные жители засняли подтеки цвета цемента, образовавшиеся на утро на автомобилях, на видео.

//Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео, как забавно танцует Гарик Харламов

Кристина Асмус показала видео, как забавно танцует Гарик Харламов

Жена Гарика Харламова опубликовала в Инстаграм видео смешного танца своего супруга. Под старые хиты он пытается выделывать танцевальные па, явно специально в присущей ему юмористической манере.

//Общество

В Севастополе выкрадена капсула времени

В Севастополе выкрадена капсула времени

Сегодня утром севастопольцы обнаружили, что место закладки капсулы с посланием потомкам у подножия памятникам «Мужеству, стойкости, верности комсомольской» повреждено. Пропали мемориальная плита, извещавшая, что вскрыть послание нужно 7 ноября 2017 года, и сама капсула с посланием.

//Политика

Путин рассказал о пойманных в России шпионах

Путин рассказал о пойманных в России шпионах

Владимир Путин заявил, что с начала года предотвращено 43 преступления террористической направленности, за первое полугодие 2017 года пресечена деятельность 30 кадровых сотрудников иностранных разведок.

//В мире

Преступница с розовым пистолетом свела с ума пользователей сетей своей красотой

Преступница с розовым пистолетом свела с ума пользователей сетей своей красотой

Полиция Калифорнии недавно задержала участницу одной из местных банд Tiny Rascal Gang. Пользователей соцсетей так восхитила ее красота, что некоторые на полном серьезе готовы заплатить за нее залог.

//Экономика

Стало известно, на сколько вырастет социальная пенсия в 2018 году в России

Стало известно, на сколько вырастет социальная пенсия в 2018 году в России

Социальные пенсии работающих и неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 апреля будущего года на 4,1% и составят более 9 тысяч рублей, говорится в комментарии, размещённом на сайте Пенсионного фонда России.

//В мире

Ляшко назвал возможного организатора покушения на Мосийчука

Ляшко назвал возможного организатора покушения на Мосийчука

Напомним, накануне вечером в центре Киева прогремел взрыв, в результате которого погиб телохранитель Игоря Мосийчука и прохожий. Сам парламентарий был доставлен в медицинское учреждение с ранениями.

//Общество

Собянин рассказал о новом проекте развития транспортной системы Москвы

Собянин рассказал о новом проекте развития транспортной системы Москвы

Во время ежегодного отчета в Московской городской Думе Сергей Собянин, сообщая о результатах деятельности Правительства города, заявил о том, что городские власти продолжат развивать общественный транспорт.

//Общество

Москвичей предупреждают об ухудшении дорожной ситуации из-за снегопада

Москвичей предупреждают об ухудшении дорожной ситуации из-за снегопада

ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) предупредил водителей об осложнении дорожной ситуации в столице в связи с прогнозируемой метелью. Водителей просят временно воспользоваться общественным транспортом.

//В мире

Доисторические рисунки Солнечной системы обнаружили на камнях в Индонезии

Доисторические рисунки Солнечной системы обнаружили на камнях в Индонезии

На территории Индонезии были обнаружены рисунки Солнечной системы, выполненные на камнях. Ученые тщательно исследуют эту ценную находку, которая была сделана еще в 1992 году. Возраст камней превышает сотни тысяч лет.

//Общество

Миллиардер Прохоров собрал подписи для регистрации на выборах президента

Миллиардер Прохоров собрал подписи для регистрации на выборах президента

Если Михаил Прохоров будет зарегистрирован, он примет участие в выборах президента во второй раз. По итогам голосования в 2012 году предприниматель набрал около 8% голосов, заняв третье место.

//Культура

Долгожданная Матильда разочаровала

Долгожданная Матильда разочаровала

Есть основания полагать, что у многих сторонников и противников «Матильды» после просмотра останется ощущение неловкости: фильм не соответствует ничьим заявлениям и ожиданиям. А должен был?

//Общество

Профессия оператора дронов может появиться в России

Профессия оператора дронов может появиться в России

Профессии специалистов по управлению беспилотными воздушными аппаратами и их обслуживанию могут появиться в России. Это будет возможно после утверждения профстандарта, который могут утвердить в начале 2018 года.

//В мире

В Великобритании начали продавать елочные шары с виски и водкой

В Великобритании начали продавать елочные шары с виски и водкой

Шары наполнены тремя крепкими алкогольными напитками. В зависимости от выбора покупателя он может приобрести аксессуар с виски, водкой или джином. Один шар стоит 24 доллара, три – 41 доллар.

//Политика

Захарова советует Джонсону прихватить "шапку-невидимку" во время визита в Москву

Захарова советует Джонсону прихватить "шапку-невидимку" во время визита в Москву

Министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону следует воспользоваться "шапкой-невидимкой", чтобы не попасть в объективы камер телеканала Russia Today, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

//Шоу-бизнес

Анна Семенович стала причиной драки двух бизнесменов в Греции

Анна Семенович стала причиной драки двух бизнесменов в Греции

Два состоятельных бизнесмена устроили скандал из‐за Анны Семенович в Греции. Изначально за девушкой ухаживал греческий предприниматель, который одаривал Семенович шикарными букетами и приглашал к себе на яхту.

//В мире

Порошенко потребовал раскрыть покушение на Мосийчука как можно быстрее

Порошенко потребовал раскрыть покушение на Мосийчука как можно быстрее

Напомним, в результате покушения на Игоря Мосийчука погибли два человека – телохранитель парламентария и случайный прохожий. Сам Мосийчук был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

//Общество

МВД объяснило следственные действия в театре Джигарханяна

МВД объяснило следственные действия в театре Джигарханяна

В московском главке МВД объяснили обыски в Театре Армена Джигарханяна. Следственные действия в театре проводятся по ранее возбужденному уголовному делу о краже паспорта у народного артиста СССР.

//Общество

В Ессентуках по полицейским открыли огонь во время проверки документов

В Ессентуках по полицейским открыли огонь во время проверки документов

Два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения, проверяя документы в городе Ессентуки

//Экономика

В чём проблема с урожаем 2017 года в России

В чём проблема с урожаем 2017 года в России

Урожай-2017 оказался лучшим в истории. Побиты все рекорды, поводов для гордости выше крыши. Похоже, российское село вступает в новый золотой век. Вопрос – насколько мы готовы к этому чуду?

//В мире

Президент России сообщил об освобождении от боевиков более 90% территории Сирии

Президент России сообщил об освобождении от боевиков более 90% территории Сирии

Президент Владимир Путин отметил, что перелома в борьбе с экстремистами, ранее захватившими значительную часть территории Сирии, удалось добиться благодаря мужеству и отваге военнослужащих РФ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Читайте также

//Мы в соцсетях

//Наши партнеры