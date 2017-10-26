Миллиардер Прохоров собрал подписи для регистрации на выборах президента

Миллиардеру Михаилу Прохорову удалось собрать 2 млн подписей, которые необходимы для регистрации в качестве кандидата на будущих президентских выборах.

В настоящее время помощники Прохорова занимаются подготовкой подписных листов, сообщает РИА Новости. Через несколько дней предприниматель планирует сдать документы в Центральную избирательную комиссию.

Если Михаил Прохоров будет зарегистрирован, он примет участие в выборах президента во второй раз. По итогам голосования в 2012 году миллиардер набрал около 8% голосов, заняв третье место.

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