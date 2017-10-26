Профессия оператора дронов может появиться в России

Профессии специалистов по управлению беспилотными воздушными аппаратами и их обслуживанию могут появиться в России. Это будет возможно после утверждения профстандарта, который могут утвердить в начале 2018 года, сообщает портал "Москва 24".



Такой стандарт содержит проект "дорожной карты" по изменению отраслевого законодательства, сформированный Ассоциацией эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем ("Аэронет"). Документ направили для согласования в Минтранс и в Минпромторг. Утвердить ее собираются до 15 ноября.



Желающие смогут получить дополнительное образование и сертификат, свидетельствующий о компетентности работника. Для этого нужно будет обратиться в один из сертифицированных Росавиацией учебных центров.



Образовательные программы планируется создать по двум направлениям: управление тяжелыми (более 30 килограммов) и легкими (менее 30 килограммов) дронами. Выпускникам первой программы, помимо сертификата об окончании курсов в Росавиации, будут выдавать свидетельство внешнего пилота государственного образца, уточняет "М24".



